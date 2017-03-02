Роспотребнадзор оштрафовал Uber на 100 тысяч рублей

Роспотребнадзор выписал штраф в размере 100 тысяч рублей интернет-сервису Uber за недостоверные сведения, предоставляемые клиентам, пишет megatyumen.ru.

В ведомстве решили, что сервис вводит в заблуждение пассажиров, которые считают, что услугу оказывает компания Uber, а на самом деле – сами водители такси. Также клиенты не могут быть уверены в качестве и безопасности перевозки.

Представители сервиса не согласны со штрафом и подчеркивают, что не вступают в правоотношения с россиянами. Перевозкой занимаются партнеры по договорам с голландской компанией Uber B.V. При этом в организации выразили готовность к «конструктивному диалогу» с контролирующими ведомствами.