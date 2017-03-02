В Екатеринбурге сожгли машину хоккейного тренера

В ночь на 1 марта в Екатеринбурге неизвестный сжег BMW местного хоккейного тренера Ильи Гуцевича, пишет megatyumen.ru.

По рассказу очевидцев, автомобиль тренера, стоявший рядом с от отелем ATLAZA City Residence, поджег худощавый молодой человек. Сотрудники отеля пытались потушить его собственными силами, однако удалось это лишь пожарным. У машины сгорели капот и крыша, двигатель поврежден.

Владелец иномарки, кандидат в мастера спорта и действующий тренер по хоккею Илья Гуцевич преподает в школе вратарей имени Алексея Волкова и недавно играл в молодежной хоккейной лиге. Машиной он владеет пару лет и застраховал только по ОСАГО. Подозреваемых в поджоге у него нет.