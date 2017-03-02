В Тюмени мужчина угнал Hyundai Getz у невнимательного хозяина

Угонщику грозит до пяти лет лишения свободы

Безработный житель Тюмени, распивая спиртные напитки, заметил оставленные без присмотра ключи и угнал у хозяина иномарку Hyundai Getz, информирует megatyumen.ru.

В конце февраля автовладелец заявил в полицию об угоне автомобиля Hyundai Getz. Следственно-оперативная бригада осмотрела место исчезновения иномарки и задержала 30-летнего безработного тюменца по подозрению в совершении преступления.

Мужчина решил угнать автомобиль, когда употреблял алкоголь. Заметив оставленные без присмотра ключи, он угнал автомобиль корейской марки.

По факту угона автомобиля возбуждено уголовное дело. Как сообщает УМВД по Тюменской области, угонщику грозит до пяти лет лишения свободы.