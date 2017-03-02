Под Тюменью после ДТП сбежал владелец "Лады"

В Тюмени 79-летний мужчина пострадал в аварии с «Ладой», водитель которой скрылся с места происшествия, пишет megatyumen.ru. Днем 28 февраля в Казанском районе Тюмени отечественный автомобиль марки «Лада» сбил 79-летнего мужчину и скрылся с места ДТП. Пенсионер, по сообщению пресс-службы регионального ГИБДД, получил перелом предплечья со смещением. Личность 43-летнего водителя удалось установить полицейским. Благодаря рассказу очевидца аварии, они оперативно разыскали мужчину и привлекли его к ответственности за содеянное.

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