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Путин:в Красноярске будут созданы превосходные условия для Универсиады

Путин:в Красноярске будут созданы превосходные условия для Универсиады
Спортивное мероприятие пройдет в 2017 году
только что
Общество | Россия
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Фото: 360tv.ru

Президент РФ Владимир Путин заверил, что в России будут созданы превосходные условия для проведения зимней Универсиады-2019, которая состоится в Красноярске. Об этом пишет utro.ru.

Путин побывал в спортивном центре «Академия биатлона», где провёл встречу с российскими спортсменами, принявшими участие в Универсиаде-2017. Президент высоко оценил уровень проведения соревнований в Казахстане, и заверил присутствующих, что в Красноярске будет ничуть не хуже.

 
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