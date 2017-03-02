Путин:в Красноярске будут созданы превосходные условия для Универсиады

Президент РФ Владимир Путин заверил, что в России будут созданы превосходные условия для проведения зимней Универсиады-2019, которая состоится в Красноярске. Об этом пишет utro.ru.

Путин побывал в спортивном центре «Академия биатлона», где провёл встречу с российскими спортсменами, принявшими участие в Универсиаде-2017. Президент высоко оценил уровень проведения соревнований в Казахстане, и заверил присутствующих, что в Красноярске будет ничуть не хуже.