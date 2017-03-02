ФСБ начнёт расследование дела о "Бирже компромата"

ФСБ планирует привлечь к ответственности организаторов «Биржи компромата», которая связана с делом хакерской группы «Шалтай-Болтай». Об этом пишет utro.ru.

«Биржа компромата» создана на базе хакерской группы «Шалтай-Болтай» и занимается тем, что взламывает переписку госслужащих РФ и предпринимателей и торгует полученной информацией. В ФСБ считают, что идея создать биржу компромата на чиновников и бизнесменов принадлежит хакеру Александру Глазастикову. Он продавал данные переписки взломанной электронной почты за биткоины.

В настоящее время под следствием находится организатор «Шалтая-Болтая» Владимир Аникеев. Кроме него, арестованы ещё пятеро участников группы, среди которых оказались сотрудники ФСБ и «Лаборатории Касперского».