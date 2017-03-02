Милонов сравнил "Евровидение-2017" с "Рейховидением"

Политик отметил, что Украина винит во всех своих бедах Россию и возрождает нацизм

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал Константина Эрнста, который занимает должность гендиректора «Первого канала», не показывать «Евровидение-2017», потому что конкурс будет проходить в недружественной РФ Украине. Об этом пишет utro.ru.

В письме Милонов называет политику Киева в отношении РФ "русофобской". Политик отметил, что Украина винит во всех своих бедах Россию и возрождает нацизм.

Милонов провёл параллель с 1943 годом и назвал немыслимой гипотетическую ситуацию, при которой советские артисты поехали бы в фашистскую Германию для участия в каком-нибудь «Рейховидении».