Путин признал провал российской системы борьбы с допингом

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российская антидопинговая система не выполнила возложенные на неё функции. Об этом пишет utro.ru.

Президент призвал прислушаться к замечаниям Всемирного антидопингового агентства и признать, что в стране есть проблемы с употреблением спортсменами допинга. Путин добавил, что Следственный комитет выявит всех тех, кто замешан в инцидентах с допингом.

Ранее президент сообщил, что Министерство спорта перестанет контролировать антидопинговую систему, которая выйдет из ведомства и станет независимой.