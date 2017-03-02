Россия готова оставить золото скифов в Амстердаме

Экспонаты планируется оставить до того момента, когда Нидерланды признают Крым частью РФ

Россия может оставить Голландии на бессрочное хранение золото скифов, которое было вывезено на выставку в Амстердам из музеев Крыма в то время, когда полуостров входил в состав Украины. Об этом пишет utro.ru.

Экспонаты планируется оставить до того момента, когда Нидерланды признают Крым частью РФ.

Судебная тяжба России и Украины по вопросу о том, кому должно принадлежать скифское золото, затянулась. Первое решение суда было вынесено в пользу Киева. Москва ожидает слушаний по апелляции.