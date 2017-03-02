Россия готова оставить золото скифов в Амстердаме

Россия может оставить Голландии на бессрочное хранение золото скифов, которое было вывезено на выставку в Амстердам из музеев Крыма в то время, когда полуостров входил в состав Украины. Об этом пишет utro.ru.
Экспонаты планируется оставить до того момента, когда Нидерланды признают Крым частью РФ.
Судебная тяжба России и Украины по вопросу о том, кому должно принадлежать скифское золото, затянулась. Первое решение суда было вынесено в пользу Киева. Москва ожидает слушаний по апелляции.
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