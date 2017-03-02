Россияне назвали предметы гордости и стыда

Граждане РФ больше всего гордятся победой в ВОВ, возвращением Крыма и освоением космоса. Об этом пишет utro.ru. со ссылкой на данные соцопроса «Левады-центра».

Самая большая гордость для 83% респондентов - победа в Великой Отечественной войне. Второе место в списке гордостей заняло возвращение Крыма. Это событие отметили 43% опрошенных. Столько же людей отметили лидерство РФ в освоении космоса. Далее следует русская литература (36%), наука (32%) и отечественное вооружение (32%).

Больше всего россиянам стыдно за бедную жизнь при наличии в стране огромных богатств (51% опрошенных), распад Советского Союза (33%) и плохое отношение людей друг к другу (24%).