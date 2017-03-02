ФАС: в России 95% госзакупок - фикция

Подавляющее большинство тендеров выигрывают поставщики, которые участвовали в конкурсе без конкурентов

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Игорь Артемьев заявил, что в стране 95% всех госзакупок являются фикцией и профанацией. Об этом пишет utro.ru.

Подавляющее большинство тендеров выигрывают поставщики, которые участвовали в конкурсе без конкурентов. Причём реальное количество таких случаев замалчивается.