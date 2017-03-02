Российские туристы чаще всего травмируются и погибают на отдыхе в РФ

В 2016 году с ними случилось 26 происшествий

В прошлом году российские туристы, отдыхающие внутри страны, 26 раз попадали в происшествия, которые для 169 человек обернулись травмами, а для 31 человека - смертью. В других странах с туристами из РФ произошло меньше неприятностей. Об этом пишет utro.ru. со ссылкой на Российский союз туристической индустрии.

В Тайланде с туристами из РФ случилось 23 происшествия, в которых 32 человека пострадало, а 13 погибло. В Доминикане эти показатели ещё ниже.

Самые распространённые происшествия, которые случаются с туристами - это дорожные аварии и несчастные случаи.

Однако по сравнению с объёмом всего турпотока представленные данные свидетельствуют о крайне малом количестве происшествий среди российских туристов, отмечают в РСТ.