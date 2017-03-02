В Тюмени женщина пострадала в ДТП с маршруткой

Участники аварии не стали вызывать работников ГИБДД на месте

В Тюмени произошла авария с общественным транспортом, в результате которой пострадала горожанка, информирует megatyumen.ru.

Утром 1 марта на улице Газовиков в Тюмени легковой автомобиль столкнулся с маршрутным такси №51. Участники аварии не стали вызывать работников Госавтоинспекции и разрешили конфликт на месте.

Позднее оказалось, что пассажирка маршрутного такси получила ушиб колена. В пресс-службе региональной Госавтоинспекции сообщили, что ГИБДД сейчас выясняет обстоятельства аварии.