В Тюмени женщина получила в ДТП ушиб позвоночника

Сразу после ДТП оба водителя покинули место происшествия, посчитав аварию не слишком серьезной

В Тюмени столкнулись BMW и «Лада Калина». После ДТП водители покинули место аварии, однако позже автолюбительница обратилась в больницу, где у нее обнаружили травму позвоночника, информирует megatyumen.ru.

Авария случилась на пересечении тюменских улиц Чаплина и Мельникайте 28 февраля. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, в инциденте участвовали иномарка BMW и отечественная «Лада Калина».

Сразу после ДТП оба водителя покинули место происшествия, посчитав аварию не слишком серьезной. Однако позже 21-летняя владелица «Лады» обратилась в больницу. Медики обнаружили у нее ушиб позвоночника.