Будущие болельщики ЧМ-2018 могут выбрать себе стадион по душе

Издание «Советский спорт» накануне представило очередной рейтинг – на этот раз он касается строящихся арен к чемпионату мира-2018. В публикации репортёры проанализировали смету, транспортную доступность и некоторые другие параметры стадионов для домашнего мундиаля.

«В таких масштабах и в таком количестве футбольные стадионы в России ещё никогда не строились, действительно, это настоящий подарок для отечественных любителей спорта», – отмечает издание. Однако одновременно задаются вопросом: «В какую копейку выливается данный презент?»

Помимо московских арен представлены данные из Екатеринбурга, Калининграда, Волгограда, Саранска, Сочи, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга. «Вне конкурса» идёт новый столичный стадион «Динамо», который изначально числился в расширенном списке к ЧМ.

«Советский спорт» без комментариев, посредством яркой инфографики, отмечает: до начала турнира остаётся 499 дней, но полностью готовы к проведению матчей лишь 2 стадиона – «Открытие» и «Казань Арена». Из остальных сооружений без пяти минут готовность зафиксирована в Сочи (стадион «Фишт») и Санкт-Петербурге. В Питере новая арена входит также в тройку самых вместительных площадок ЧМ-2018 и уверенно лидирует по затратам на строительство.