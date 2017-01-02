Новые законы и правила: что ждёт граждан России в 2017 году

Государственным служащим повысили планку пенсионного возраста, деятельность коллекторов ограничили, а права участников долевого строительства жилья теперь защитит компенсационный фонд. Всего с 1 января 2017 года вступает в силу 11 новых законов.

Защита прав участников долевого строительства

С 1 января вступает в силу закон, направленный на повышение защиты прав дольщиков при строительстве многоквартирных домов. Документ призван обеспечить информационную открытость застройщиков. Теперь они обязаны публиковать на официальных сайтах всю необходимую документацию и информацию о строящихся объектах, включая договоры участия в долевом строительстве и фотографии со стройки. В целях дополнительной защиты прав дольщиков, по объектам которых застройщики обанкротились, создан специальный компенсационный фонд. Страховые отчисления девелоперов в государственный фонд будут рассчитываться, исходя из цены договора долевого участия, но не будут превышать 1 % от суммы договора.

Ряд изменений в сфере медицинских услуг

С 1 января вступает в силу закон, который повышает доступность высокотехнологичной медицинской помощи и сокращает сроки ожидания операций. Фонд ОМС будет напрямую, а не через бюджет, финансировать федеральные медицинские организации за оказание ими высокотехнологичной помощи, не включённой в базовую программу обязательного страхования. Также с 2017 года упрощают процедуру направления россиян на лечение за границу за счёт государства. Теперь при заключении контракта с иностранной организацией госзакупка будет проводиться только у единственного поставщика без предварительного запроса предложений.

Кроме этого, с 1 января в России запускают федеральный регистр ВИЧ-инфицированных пациентов. Он поможет получить полную информацию о количестве больных, по лечению и обеспеченности лекарствами. При этом принудительного включения в регистр и ответственности за непостановку на учёт не будет.

Федеральный реестр инвалидов, который поможет, в частности, в трудоустройстве людей с ограничениями здоровья, также начнёт функционировать в 2017 году. На первом этапе в системе появятся сведения, находящиеся в информационных системах федеральных учреждений медико-социальной экспертизы, Пенсионного фонда России, Фонда социального страхования, Роструда, Минздрава и Минобрнауки России. Остальные сведения будут размещаться с 1 января 2018 года. У каждого инвалида будет доступ к «личному кабинету», где будет отражаться информация о денежных выплатах, мерах социальной поддержки инвалида, о ходе реализации его индивидуальной программы реабилитации. «Личный кабинет» обеспечит получение государственных услуг инвалидами в электронной форме, направление отзыва об их качестве, а при необходимости — подачу жалобы.

Новые ограничения коллекторской деятельности защитят должников

Вступили в силу поправки, которые регламентируют работу коллекторов при взыскании долгов. Им запрещено причинять вред должнику, применять силу, угрожать и оказывать психологическое давление, повреждать имущество должника. Кроме того, коллекторам запрещается раскрывать сведения о должнике и его долге третьим лицам. Закон установил максимальное количество личных встреч, звонков и SMS должнику. Например, запрещается лично встречаться с должником более одного раза в неделю, а общаться по телефону — более одного раза в сутки и двух раз в неделю. При этом должник может отказаться от общения. Контролировать работу коллекторов будет орган, уполномоченный правительством, он же будет вести реестр коллекторских агентств. Микрофинансовым организациям и ломбардам запрещается выбивать долги — это могут делать только профессиональные взыскатели, внесённые в реестр. Согласно закону, пошлина за организацию коллекторской деятельности вырастает в десять раз — до 100 тысяч рублей. Штраф за нарушение регламента взаимодействия с должником увеличен также в десять раз — до двух миллионов. Озвученные в законе нормы распространяются исключительно на физических лиц, имеющих просроченную задолженность по потребительским кредитам, и не распространяются на индивидуальных предпринимателей, у которых есть долги по кредитам на предпринимательскую деятельность.

Госслужащих станут позже отправлять на пенсию

С 1 января в России будут поэтапно повышать пенсионный возраст для чиновников — ежегодно по полгода. К 2032 году этот возраст составит: у женщин — 63 года, у мужчин — 65 лет. До 65 лет увеличивается предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе. В соответствии с поправками предлагается и учёт продолжения государственной службы после достижения женщинами возраста 55 лет, а мужчинами — 60 лет при определении накопительной пенсии. Законопроект направлен не на экономию бюджетных средств, а прежде всего на сохранение квалифицированных кадров. В Госдуме считают, что инициатива «даст возможность желающим работать как можно дольше и приносить пользу государству».

Проезд в плацкартных вагонах станет дороже

В 2017 году железнодорожные тарифы на проезд в плацкартных и общих вагонах будут проиндексированы на 3,9 %. Данные тарифы устанавливает государство - как правило, ниже экономически обоснованного уровня, а недостающую часть компенсирует. Что касается тарифов на СВ, купе и люкс — от их индексации откажутся в пользу системы динамического ценообразования. Согласно этой системе, цена билета изменяется в зависимости от сезона, дней недели, спроса и количества проданных мест.

Новые электронные услуги

Автовладельцы теперь могут приобретать полисы ОСАГО в электронном виде через сайт страховой компании. Это позволит существенно повысить доступность услуги, считают в Центробанке. За необоснованную приостановку продаж электронных полисов ОСАГО Банк России обещает применять к страховым компаниям весь комплекс надзорных мер вплоть до ограничения лицензии компании. Согласно требованиям ЦБ России, суммарная длительность перерыва в работе сайта страховщика не должна превышать 30 минут в сутки. При необходимости проведения плановых технических работ компания обязана разместить не менее чем за сутки на главной странице сайта уведомление с указанием даты и времени их окончания. Такие работы страховщики смогут проводить не чаще одного раза в месяц в период с 22:00 до 08:00 по московскому времени.

Граждане России с 1 января смогут наравне с привычным обращением в суд подавать документы в электронном виде. Такая возможность появилась на официальных сайтах всех судов общей юрисдикции. Чтобы подать документы, необходимо получить усиленную квалифицированную электронную подпись. Документы можно направлять через «личный кабинет» в разделе «Подача процессуальных документов в электронном виде» на сайте суда. Каждый электронный документ направляется в суд в виде отдельного файла, а наименование должно позволять идентифицировать сам документ и количество листов в нем. Данный порядок не распространяется на подачу электронных документов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, а также на запросы, жалобы или предложения.

Нововведения в сфере оборота алкоголя

В этом году вступают в силу несколько законов, регулирующих российский алкогольный рынок. Так, с 1 января повышаются ставки акцизов на вина и шампанское, сидр и медовуху, пиво, крепкий алкоголь. Безалкогольное пиво по-прежнему не войдёт в список подакцизных товаров. Кроме того, вступает в силу запрет на производство и оборот алкоголя в полимерной потребительской таре (ПЭТ-тара) объёмом более 1,5 литра. Розничная продажа будет запрещена с 1 июля 2017 года. Производителям, нарушившим закон, грозит штраф до 500 тысяч рублей. Ещё одним изменением станет обязанность производителей фармсубстанции вести учёт спирта в Единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС). По задумке Росалкогольрегулирования, это поможет в борьбе с производством поддельного алкоголя.

Новый закон о туризме повысит ответственность операторов

В России вступает в силу норматив, который направлен на повышение ответственности участников туристического рынка и защиту путешественников, которые выезжают за пределы страны. Кроме договора страхования за неисполнение обязательств, теперь туроператоры в обязательном порядке должны иметь фонд персональной ответственности. Он формируется за счёт ежегодного взноса, размер которого составит 1 % от общей цены туристического продукта в сфере выездного туризма за предыдущий год. Законом также предусмотрено создание единого федерального реестра турагентств. На сайте «Турпомощь» любой путешественник сможет проверить, есть ли у турагента договор с туроператором и имеет ли он право торговать. Это позволит уберечь туристов от недобросовестных игроков, которые собирают деньги с клиентов, а потом исчезают. Билеты «туда-обратно» и документы о бронировании гостиницы туристу обязаны выдать не менее чем за 24 часа до начала путешествия.

Кроме того, станет проще путешествовать в Страну восходящего солнца: Россия и Япония с 2017 года упрощают визовые формальности на взаимной основе. Это в первую очередь касается предпринимателей, деятелей культуры и учёных. Срок действия многократных виз для этих категорий граждан увеличен с трёх до пяти лет. Кроме того, впервые вводится система многоразовых виз сроком на три года и с пребыванием в стране максимум 30 дней подряд. Их могут выдавать, в том числе, туристам. Также для россиян отменили требование об обязательном наличии гарантийного письма от японского гражданина при самостоятельной организации поездки в Японию.

Российских производителей поддержат новыми правилами государственных закупок

При организации государственных закупок с 1 января 2017 года за отечественными производителями закрепляется приоритет перед иностранными. Особенно важным является установленное ценовое преимущество для компаний из числа малого и среднего бизнеса – 15 %. Это позволит существенно увеличить количество российских малых предприятий, осуществляющих полный цикл производства, которых сейчас в России не более 6 %.

«Налог на Google» и работа с электронным рынком

Иностранные компании, торгующие через Интернет электронным контентом на территории России, теперь обязаны платить НДС в размере 18 %. Закон, получивший неофициальное название «налог на Google», должен выравнять условия для российских и иностранных интернет-компаний. Однако представители отрасли отмечают, что российские компании, которые используют иностранные маркетплейсы для реализации своего контента (например, Apple iTunes или AppStore, Google Play), могут также попасть под действие документа, и им придётся платить НДС дважды. Корпорация Google уже разослала пользователям своих сервисов уведомление о возможном росте стоимости подписок на 18 %. Депутаты Госдумы подсчитали, что нормативный акт ежегодно будет приносить стране 10 миллиардов рублей.

Ввели новый вид уголовного наказания

Альтернативой лишению свободы станут принудительные работы. Осуждённые будут находиться в исправительных центрах, и на них практически в полной мере будут распространяться положения Трудового кодекса, за исключением права самостоятельно выбрать работу и уволиться. Кроме того, им запретят употребление алкоголя, игральные карты и нанесение татуировок. В исправительных центрах не будет такой охраны, как в исправительной колонии, но покидать территорию центра осуждённый может лишь с разрешения администрации, а если он получил право проживать вне пределов центра, должен будет отмечаться четыре раза в месяц. Об этом сообщает ТАСС.

Осуждённый может пользоваться мобильным телефоном и Интернетом, обращаться при необходимости к врачам по медицинскому полису, предусмотрено и право на отпуск в размере 18 дней после первых шести месяцев работы. По решению суда из зарплаты осуждённого в доход государства будет удерживаться от 5 % до 20 %, кроме того, он будет возмещать расходы по проживанию в общежитии и оплату по искам о возмещении ущерба. При трудоустройстве ФСИН постарается учитывать квалификацию осуждённого, но это будет зависеть от вакансий на рынке труда и от работодателей. В большей мере их может ожидать неквалифицированный труд, где сегодня чаще заняты мигранты.