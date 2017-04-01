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Стилистика майдана: россиян призывают идти на Красную площадь

Стилистика майдана: россиян призывают идти на Красную площадь
"Идеологическим оружием" провокаторов становятся соцсети
6 минут назад
Политика | Россия
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В Интернете, прежде всего, в социальных сетях появились призывы организовать 2 апреля в Москве протестную акцию. Ряд российских деятелей оппозиции открестились от данной провокации. Одновременно есть информация о явном «украинском следе». В распоряжении ряда СМИ оказались документы мониторинга одного из аналитических бюро о возможных радикальных волнениях.

Сразу после антикоррупционных митингов, 27 марта, в социальной сети ВКонтакте неизвестные персоны, предположительно, с иностранных платформ, создали группу «Требуем системных изменений в стране!». Организаторы паблика анонсируют некий протестный митинг 2 апреля 2017 года на Красной площади (по другим данным – на Манежной площади) в Москве для «небезразличных граждан».

Судя по статистике группы, на призывы подписались около 3000 граждан. По мнению сетевых экспертов, и организатор, и адепты «изменений» являются так называемыми «ботами» – псевдо-аккаунтами.

Стало известно, что росту популярности протестной ячейки могли способствовать перепосты в группе «РосПил – война коррупции – Алексей Навальный». В этом Интернет-анклаве состоит 256000 человек. Однако представители Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) публично дистанцировались от возможного митинга на Красной площади и предостерегают единоверцев от участия в нём.

По мнению аналитиков, за постами в бот-группе хорошо прослеживается майдановская радикальная стилистика. В частности, в одной из групп в Интернете провокаторы просят оказать финансовую помощь мероприятию, указывая номер счёта платёжной системы Qiwi с украинским телефонным номером. Также специалисты делают вывод, что «на фоне резко возросшего интереса российской аудитории соцсетей и блогосферы к протестному движению украинская сторона предприняла попытку спровоцировать новый виток протестной активности с целью обострения социально-политической обстановки в Российской Федерации».

 
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