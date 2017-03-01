Владимир Маркин: отечественная гидроэнергетика возникла до революции

Первый заместитель генерального директора ПАО «РусГидро» Владимир Маркин опубликовал в интернет-издании Life статью, где рассказал о появлении российской гидроэнергетики в революционную эпоху начала XX века.

Владимир Маркин отметил, что отечественная гидроэнергетика начала свое развитие в непростое для страны время: это случилось за три дня до февральской революции 1917 года, когда прошло заседание Комитета внутренних водных путей Министерства путей сообщения. На собрании объявили о создании Партии исследования водных сил Севера. В тот период за лидерство боролись различные политические партии, но большинство из них потерпело поражение. Однако не имеющая к политике никакого прямого отношения партия исследователей не исчезла, а напротив, лишь укрепила позиции в области гидроэнергетики.

Маркин пишет, что неверно считать, будто план Государственной комиссии по электрификации России (ГОЭЛРО) появился только лишь потому, что борьбу за власть выиграла одна политическая партия. ГОЭЛРО создали ученые и инженеры, которые входили в Партию исследования водных сил Севера.

Волховская ГЭС - первый проект ГОЭЛРО. На строительство станции почти не выделялись средства, и проект был воплощен в жизнь на энтузиазме инженеров и ученых. ГЭС положила традицию создания «великих проектов XX века», по праву заслужив звание одной из крупнейших в Европе того времени. Основатели проекта не стремились к получению политической выгоды, а работали на народ и страну. Маркин отмечает, что и сейчас в России также есть силы созидания и разрушения. И в преддверии юбилея революции 1917 года, силы разрушения активизируются, сея раздор и ненависть.

По мнению Маркина, как тогда, 100 лет назад, так и сейчас, в стране есть политические силы с большим влиянием, которые деструктивно воздействуют на общество и пытаются захватить лидерство. Войны ведутся не в реальности, а в виртуальном пространстве соцсетей. «Виртуальные революционеры» стараются разжечь конфликты и раскачать лодку общества, нацеленного на созидание и развитие.

«Только все будет наоборот — весь пар уйдет в сиплый свисток, а профессионалы продолжат свою работу, не обращая внимания на затихающие вопли и стоны», - заключает первый заместитель генерального директора ПАО «РусГидро».