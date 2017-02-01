В Тюмени таксист инициировал массовую аварию

На одной из улиц Тюмени нетрезвый таксист за рулём автомобиля Hyundai стал виновником аварии с тремя автомобилями, в которой никто не пострадал. Об этом пишет megatyumen.ru.

Находящийся в состоянии алкогольного опьянения таксист на Hyundai не успел вовремя затормозить перед остановившейся впереди иномаркой и врезался в машину, которая от удара въехала в другой Hyundai. Никто не получил травмы.

Медицинское освидетельствование показало, что в крови виновника ДТП содержалось 1,44 промилле алкоголя.