В Ханты-Мансийском АО столкнулись две корейские иномарки

Были травмированы пять человек

На дороге между городами Сургут и Нижневартовск столкнулись Hyundai Solaris и Daewoo Nexia. Об этом пишет megatyumen.ru.

В Нижневартовском районе ХМАО столкновение двух корейских иномарок привело к тому, что были травмированы пять человек: трое из автомобиля Daewoo Nexia и двое из Hyundai Solaris. Все пострадавшие были госпитализированы.