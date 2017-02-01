У жительницы Тюмени из гаража угнали лимузин за 4 млн рублей

Сегодня среда, 01 февраля 2017 года, 22:36
Во Владивостоке после "депутатской" стройки началась проверка скверов
Во Владивостоке после "депутатской" стройки началась проверка скверов
Хабаровские школьники увлеклись игрой со смертью
Хабаровские школьники увлеклись игрой со смертью
Владивосток официально утвердили на двухтысячной купюре
Владивосток официально утвердили на двухтысячной купюре
В Приморье из-за вирусов закрыты 7 школ и 73 детсадовских группы
В Приморье из-за вирусов закрыты 7 школ и 73 детсадовских группы
Бренд "Наш выбор 27" не нашли в крупных торговых сетях Хабаровска
Бренд "Наш выбор 27" не нашли в крупных торговых сетях Хабаровска
Регионы:


Популярное
сегодня, 15:13
Банк "Приморье" свернул важный проект
сегодня, 08:29
Сегодня часть Владивостока останется без света
сегодня, 18:01
Владивосток официально утвердили на двухтысячной купюре
сегодня, 17:15
Нонна Лепёхина отказалась давать показания в суде
сегодня, 11:05
Дорогу к владивостокскому фуникулёру сковала мощная пробка
сегодня, 13:57
Приморская селянка напилась и обвинила сожителя в педофилии
сегодня, 14:35
В Приморье семья организовала подпольное казино
сегодня, 13:27
Во Владивостоке перенесли суд о "чести и достоинстве" океанариума
сегодня, 09:15
Комсомольск-на-Амуре и столицу Приморья свяжут прямые авиарейсы
сегодня, 13:50
Шпорт хочет расширить границы Хабаровского края за счёт своего гектара

Обсуждаемое
сегодня, 11:35
11

Хабаровчанин выступил с протестом против извращений
сегодня, 15:13
6

Банк "Приморье" свернул важный проект
сегодня, 13:50
4

Шпорт хочет расширить границы Хабаровского края за счёт своего гектара
сегодня, 17:15
4

Нонна Лепёхина отказалась давать показания в суде
сегодня, 13:27
3

Во Владивостоке перенесли суд о "чести и достоинстве" океанариума
%31.%01.%2017
3

Половина граждан России не против ношения хиджабов в школах
сегодня, 10:10
3

Приморский "Адмирал" потерпел досадное поражение от аутсайдера КХЛ
сегодня, 13:57
2

Приморская селянка напилась и обвинила сожителя в педофилии
сегодня, 14:38
2

Приморские куры снесли в 2016 году более 350 тысяч яиц
сегодня, 17:02
2

В Снеговой Пади Владивостока нашли неубранный снег
Народный топ новостей

Гость
Шеф-повар из Спарты показал приморцам высокую кухню 28.01.2017
Шеф-повар из Спарты показал приморцам высокую кухню
Алла Кузнецова: наша проблема — ранняя диагностика "инклюзивных" детей 27.01.2017
Алла Кузнецова: наша проблема — ранняя диагностика "инклюзивных" детей

Актуально
Конфликт вице-премьера с главой Якутии вышел на новый уровень 31.01.2017
Конфликт вице-премьера с главой Якутии вышел на новый уровень
Министр сельского хозяйства России напутствовал Германа Зверева 30.01.2017
Министр сельского хозяйства России напутствовал Германа Зверева
ГК "ИНТАЛЕВ" сделала важное заявление для бизнеса Дальнего Востока 30.01.2017
ГК "ИНТАЛЕВ" сделала важное заявление для бизнеса Дальнего Востока


Опрос

Год экологии – 2017: что можно сделать в Приморье?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 929



Система Orphus

У жительницы Тюмени из гаража угнали лимузин за 4 млн рублей

У жительницы Тюмени из гаража угнали лимузин за 4 млн рублей
Инцидент произошёл 30 января
только что
Происшествия | Россия
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: megatyumen.ru

В одном из посёлков под Тюменью из гаража пропал автомобиль Jaguar Long. В социальной сети хозяйка лимузина просит тюменцев посмотреть в своих дворах, не стоит ли там угнанный и брошенный злоумышленниками дорогой автомобиль за 4 миллиона рублей. Об этом пишет megatyumen.ru.

Инцидент произошёл 30 января. Женщина оставила в гараже недавно купленный Jaguar Long, а утром не обнаружила его. Хозяйка транспортного средства предполагает, что угонщики могли бросить машину на одной из улиц Тюмени. Пользователи соцсети пишут, что автомобиль, скорее всего, был угнан по заказу.

Женщину утешает мысль о том, что злоумышленники не залезли в дом и не причинили семье вреда. Сотрудники правоохранительных органов ищут тех, кому что-либо известно об угоне лимузина.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru