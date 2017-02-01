У жительницы Тюмени из гаража угнали лимузин за 4 млн рублей

В одном из посёлков под Тюменью из гаража пропал автомобиль Jaguar Long. В социальной сети хозяйка лимузина просит тюменцев посмотреть в своих дворах, не стоит ли там угнанный и брошенный злоумышленниками дорогой автомобиль за 4 миллиона рублей. Об этом пишет megatyumen.ru.

Инцидент произошёл 30 января. Женщина оставила в гараже недавно купленный Jaguar Long, а утром не обнаружила его. Хозяйка транспортного средства предполагает, что угонщики могли бросить машину на одной из улиц Тюмени. Пользователи соцсети пишут, что автомобиль, скорее всего, был угнан по заказу.

Женщину утешает мысль о том, что злоумышленники не залезли в дом и не причинили семье вреда. Сотрудники правоохранительных органов ищут тех, кому что-либо известно об угоне лимузина.