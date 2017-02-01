В Чувашии подросток изнасиловал 34-летнюю женщину

Несовершеннолетний житель чувашского села изнасиловал 34-летнюю женщину, когда возвращался с поминок своего отца. Об этом пишет megatyumen.ru.

Когда закончились поминки, 17-летний подросток некоторое время шёл домой в сопровождении знакомой женщины, которая также присутствовала на поминальном обеде. Молодой человек сказал женщине, что пойдёт к знакомому, и покинул её. Чуть позже злоумышленник подкараулил её в безлюдном месте и изнасиловал.

Насильник задержан сотрудниками полиции. Ближайшие 1,5 года он будет находиться в исправительной колонии.