Уроки нравственности предлагают включить в школьную программу

Верховный муфтий России предложил сделать нравственность школьным предметом, информирует utro.ru. С предложением включить уроки нравственности в школьную программу выступил верховный муфтий России Талгат Таджуддин. Он уверен, что преподавание подобного предмета стало актуальным после появления основ культуры и истории традиционных конфессий в школьной программе. В первую очередь, по мнению Таджуддина, предмет будет важен девушкам как основе будущих семей.

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