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Ячейки террористического интернет-сообщества ликвидированы в России

Ячейки террористического интернет-сообщества ликвидированы в России
Силами МВД с ФСБ РФ
11 минут назад
Происшествия | Россия
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Фото: megatyumen.ru

Ячейки международного террористического интернет-сообщества ликвидированы в России 31 января силами МВД с ФСБ РФ, информирует utro.ru.

О ликвидации действовавших на территории России ячеек террористического сетевого сообщества рассказал советник председателя Национального антитеррористического комитета (НАК) Андрей Пржездомский. Он сообщил о том, что 31 января МВД и ФСБ России провели успешную совместную операцию.

По словам советника, помимо закрытия сайтов, которые исповедовали экстремистскую идеологию, спецслужбами были задержаны 69 человек, в том числе модераторов и вербовщиков сообщества. Против подозреваемых возбуждены уголовные дела.

В составе экстремистского интернет-сообщества, распространившегося по всему миру, значились более ста тысяч человек, распространяющих радикальные идеи, а также занимающиеся сбором финансов и рекрутированием новых боевиков.

 
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