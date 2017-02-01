Ячейки террористического интернет-сообщества ликвидированы в России

Ячейки международного террористического интернет-сообщества ликвидированы в России 31 января силами МВД с ФСБ РФ, информирует utro.ru.

О ликвидации действовавших на территории России ячеек террористического сетевого сообщества рассказал советник председателя Национального антитеррористического комитета (НАК) Андрей Пржездомский. Он сообщил о том, что 31 января МВД и ФСБ России провели успешную совместную операцию.

По словам советника, помимо закрытия сайтов, которые исповедовали экстремистскую идеологию, спецслужбами были задержаны 69 человек, в том числе модераторов и вербовщиков сообщества. Против подозреваемых возбуждены уголовные дела.

В составе экстремистского интернет-сообщества, распространившегося по всему миру, значились более ста тысяч человек, распространяющих радикальные идеи, а также занимающиеся сбором финансов и рекрутированием новых боевиков.