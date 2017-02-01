Российские спортсмены могут выступить под флагом Союзного государства

В Госдуме РФ разработали предложение, по которому отстраненные российские атлеты смогут выступать под флагом Союзного государства России и Беларуси, пишет utro.ru.

Депутат Государственной думы России Евгений Федоров направил президенту Беларуси Александру Лукашенко просьбу о выступлении отстраненных от соревнований российских атлетов под флагом Союзного государства.

Из-за допингового скандала российским спортсменам закрыли допуск на международные соревнования под флагом России. Участники сборной, не замеченные в употреблении запрещенных веществ, стали готовиться к состязаниям под нейтральным Олимпийским флагом.

Евгений Федоров уверен, что такое положение вещей неправильно. Он полагает, что для граждан Союзного государства России и Беларуси и Минск, и Москва являются одним отечеством. Российско-Белорусское государство существует и имеет символику, а потому под общим флагом спортсменам и следует выступать на международных соревнованиях, считает депутат.

Федоров уверен, что подъем российско-белорусского флага позволит переиграть врагов. На предыдущей Паралимпиаде, куда российских спортсменов не допустили, представитель белорусской делегации в знак протеста прошел с флагом России.