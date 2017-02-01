72% мужской зарплаты в среднем зарабатывают женщины в России

Средняя зарплата россиянок по сравнению с мужской составляет только 72%, информирует utro.ru.

Данные о соотношении средних женской и мужской зарплат в России озвучила вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова. По её данным, женщины в России получают только 72% от средней мужской заработной платы.

О том, что трудовая занятость и зарплата российских женщин требует особого внимания, сенатор заявила в ходе обсуждения нового проекта. Проект национальной Стратегии действий в интересах женщины затронет ближайшие пять лет.

По статистике, приведенной Министерством промышленности и торговли РФ, зарплата женщин в России отстает от оплаты труда мужчин по всем направлениям занятости. В данные статистики включены организации, подведомственные Минпромторгу.