Школьники попробуют сдать ЕГЭ совместно с родителями

Российские школьники смогут сдать ЕГЭ вместе со своими родителями в рамках акции Рособрнадзора, информирует utro.ru.

Родители школьников вместе со своими детьми смогут сдать Единый госэкзамен 7 февраля в рамках акции Роспортебнадзора. Заместитель главы ведомства Анзор Музаев рассказал, что «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» организован для того, чтобы родители школьников могли ознакомиться с процессом сдачи государственного экзамена, организацией контроля за его процессом, а также печатью и обработкой экзаменационных материалов.

На инициативу ведомства уже откликнулись 50 регионов России. Предполагается, что акция станет традиционной.