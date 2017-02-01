Из бюджета РФ будет выделено 25 млрд рублей на школы

Правительство РФ передаст регионам 25 миллиардов рублей на новые учебные места в школах. Выделение средств предусмотрено госпрограммой по развитию образования. Об этом пишет utro.ru. Денежные средства будут направлены в 57 регионов РФ. Субсидии пойдут на софинансирование затрат, возникших при исполнении программ по созданию новых школьных мест. Субсидии призваны обеспечить условия для получения детьми хорошего школьного образования. В 2017 году запланировано создать около 100 тысяч новых мест в средних учебных заведениях.

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