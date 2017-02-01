Из бюджета РФ будет выделено 7,5 млрд рублей для поддержки бизнеса

Денежные средства будут направлены в 82 региона РФ

В 2017 году правительство РФ поддержит малый и средний бизнес субсидиями на сумму 7,5 миллиардов рублей. Об этом пишет utro.ru.

Денежные средства будут направлены в 82 региона РФ для оказания финансовой помощи малому и среднему предпринимательству. Субсидии пойдут на софинансирование затрат при поддержке бизнесменов, объектов собственности и молодёжного предпринимательства.