В новогоднюю ночь Хабаровский край "застыл" на 10 месте по температуре

Хабаровский край оказался на 10 месте в списке регионов России, где в ночь с 31 декабря на 1 января гидрометеослужбы зафиксировали самую низкую температуру воздуха. По данным сервиса «Яндекс.Погода», в этом рейтинге лидирует Республика Саха (Якутия).

Средняя температура воздуха в Якутии составила -34 градуса по Цельсию, при этом самый холодный Новый год пришёл к жителям Томтора и Балы — там термометры показали отметку в -54 градуса. Ямало-Ненецкий автономный округ может похвастаться вторым местом — температура воздуха сегодня ночью составила -31 градус по региону и -45 градусов — в Уренгое. На третьей строчке «холодного» рейтинга — Магаданская область. При среднем показателе в -30 градусов там зафиксировали температуру воздуха -46 градусов в городе Сусуман.

На четвёртой строчке — Республика Тыва с показателем в -27 градусов в среднем по региону и -31 градус — в селе Шамбалыг. Забайкальский край с отметкой в -23 градуса в среднем и -30 градусов в селе Чара занял пятое место рейтинга. Шестая строчка достались Амурской области и Ненецкому автономному округу. В этих субъектах средний показатель температуры воздуха в новогоднюю ночь одинаковый: - 22 градуса. Но в Приамурье самым холодным населённым пунктом стала Олёкма (-32 градуса по Цельсию), а в Ненецком АО — Усть-Кара (-30 градусов).

На седьмой позиции рейтинга находится Бурятия. Её показатели: -21 градус в целом по региону и -29 — в посёлке Иракинда. Восьмая строчка — у Иркутской области (-17 градусов в среднем и -28 градусов сразу в четырёх населённых пунктах: Анга, Залог, Качуг и Бутаково). На девятой позиции — Еврейская автономная область. При средней температуре по региону в -15 градусов гидрометеослужбы отметили там уровень в -17 градусов Цельсия в Башурово, Пашково и Радде.

Хабаровский край в «холодном» рейтинге занял 10 место. В регионе сегодня ночью средняя температура воздуха составила всего -14 градусов, а самый низкий показатель в -27 градусов отметили в посёлке Софийск Верхнебуреинского района.

В соседнем Приморье температура воздуха составила в среднем -8 градусов по Цельсию. При этом самым холодным в регионе оказалось село Глубинное с отметкой в -13 градусов.