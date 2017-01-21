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В Биробиджане проведут вечер-реквием в память жертв Холокоста

В Биробиджане проведут вечер-реквием в память жертв Холокоста
Цикл мемориальных и образовательных мероприятий по этому поводу охватывает несколько городов России
28 минут назад
Общество | Еврейская АО
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Фото: департамент пресс-службы губернатора и правительства ЕАО

В конце января в Биробиджане, как и в ряде других городов России, пройдёт Неделя памяти жертв Холокоста. Этот цикл мемориальных и образовательных мероприятий, который третий год подряд  организуют Российский еврейский конгресс (РЕК),  правительство Москвы и центр «Холокост».

В этом году «Неделя памяти» впервые получит серьёзную поддержку администрации региона. Она начнётся 26 января. В мероприятиях примут участие вице-губернатор ЕАО Алексей Куренков, мэр Биробиджана Евгений Коростелев, заместитель председателя областного Законодательного Собрания Лилия Комиссаренко, председатель городской думы Павел Ворожбит, председатель еврейской религиозной общины Роман Ледер, равин ЕАО Элиягу Рисса.

Кроме Биробиджана, мероприятия охватят ещё несколько крупных российских городов: Брянск, Волгоград, Вологду, Екатеринбург, Челябинск. В этих городах также пройдут мемориальные вечера, уроки памяти в школах, встречи с ветеранами на базе еврейских общин, церемонии зажжения свечей.

В Биробиджане 26 января в актовом зале лицея № 23 состоится премьера школьного спектакля «Детские воспоминания, или История одной коробки» - он посвящён жизни детей в гетто в период Второй мировой войны.  27 января на сцене городского дворца культуры состоится мемориальный вечер-реквием. По окончании вечера запланировано шествие до мемориального обелиска на территории еврейской общины. Участники шествия почтят память жертв Холокоста и узников лагерей, пройдя по улицам города с плакатами «Мы помним». Кульминацией шествия станет зажжение свечей у мемориала Памяти.

Международный день памяти жертв Холокоста установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 2005 году. Датой для него неслучайно выбрано 27 января - в этот день в 1945 году советские войска освободили узников концентрационного лагеря «Аушвиц-Биркенау» близ польского города Освенцим. Там в годы войны были уничтожены 1,4 миллиона человек, 1,1 миллиона из которых были евреями.

«Сегодняшний мир полон очагов ненависти и ксенофобии. Холокост – не только еврейская тема. И Неделя памяти, и другие мемориальные программы РЕК обращены ко всем - люди, будьте бдительны. Ни один народ, ни одна страна не застрахованы от того, чтобы быть подвергнутыми «окончательному решению вопроса», – говорится в пресс-релизе организаторов траурных мероприятий.


 
 
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