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В Еврейской автономии на Крещение организуют три купели

В Еврейской автономии на Крещение организуют три купели
Ночью 19 января там будут дежурить спасатели, полиция и скорая помощь
час назад
Общество | Еврейская АО
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Сотрудники МЧС, священнослужители и другие организаторы крещенских мероприятий в Еврейской автономии готовятся к праздничной ночи с 18 на 19 января. В регионе с населением всего 166 тысяч человек откроют три официальных купели для желающих смыть грехи, окунувшись в ледяную воду.

По данным регионального управления МЧС России, в ЕАО с каждым годом растёт число желающих окунуться в прорубь на Крещение. В связи с этим у каждой купели будут дежурить не только сотрудники ГИМС и спасатели, но и полиция с бригадами скорой медицинской помощи.

Накануне праздника представители государственной инспекции по маломерным судам замерили толщину льда в местах оборудования иорданей. Например, в областной столице — городе Биробиджане — толщина ледового покрова на реке Бира составляет сейчас более 45 сантиметров и безопасна для нахождения большой группы людей.

По религиозной традиции во всех храмах после Божественной литургии пройдет чин Великого освящения воды, за которой прибывают люди. По древнему поверью, на Крещение вся вода становится святой.

Тем, кто решил окунуться в ледяную воду, спасатели и медики рекомендуют аккуратно отнестись к этой процедуре. Прежде всего, должны беречь себя люди с заболеваниями сердечно-сосудистой, бронхо-лёгочной, мочеполовой и нервной систем: когда происходят резкий спазм и сокращение, кровь большим потоком устремляется во внутренние органы (головной мозг, лёгкие, печень). Главную опасность представляет не само купание, а легкомысленное пребывание на холодном воздухе после него.

Ранее на этой неделе РИА «Восток-Медиа» публиковало материал о подготовке к Крещению в соседнем с ЕАО регионе — Хабаровском крае.


 
 
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