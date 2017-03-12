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В ЕАО муниципалитет не торопится чинить ветхие новостройки

В ЕАО муниципалитет не торопится чинить ветхие новостройки
Люди всю зиму прожили без крыши над головой
только что
Общество | Еврейская АО
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Несколько десятков жителей двух многоквартирных домов в посёлке Известковый отчаянно бьют тревогу: люди переживают за свою жизнь, обитая в новых «аварийных» домах. Парадокс в том, что сельчане попали под программу переселения из ветхого жилья и оказались в квартирах новостроек, которые по состоянию почти не отличаются от прежних комнат в бараке.  


 

 

Администрация Облученского муниципального района объявила конкурс на заключение контрактов по исполнению программы переселения. Аукцион выиграл индивидуальный предприниматель Олег Нехаенко. Во всех документах он числится как застройщик. Согласно актам приёма-передачи жилых домов, все конструкции и инженерные коммуникации соответствуют техническим нормам, а глава администрации Облучненского района подтвердил это личной подписью.

Примечательно, что разрешение на ввод в эксплуатацию домов № 17 и № 19 по улице Капитана Ведина в посёлке Известковый выдала администрация Облучненского района. С момента заселения прошло почти три года, хотя официально датой сдачи в эксплуатацию числится 25 апреля 2015 года. На сегодняшний день здания выглядят так, будто их ещё не достроили. Состояние вечного ремонта уже порядком поднадоело жителям. Дело даже не в том, что ведутся строительные работы: их положительного результата до сих пор не видно. Спустя два года с момента сдачи дома его внешние стены уже пришлось стягивать армирующей сеткой – перекрытия стали расходиться, а кирпич попросту вываливался из кладки.    


 

 

Протекающий потолок, промёрзшие стены и окна, плесень в ванной и сквозняки − ежедневные явления, до боли знакомые многодетной матери, которая долгое время прожила в деревянном доме 1937 года постройки.


 

«Мне дали жильё, как многодетной матери, в новостройке, так как переселяли с аварийного ветхого жилья. Первый раз зашли в сентябре. Ну отопления же ещё не было, ну подумали, нормально, что прохладно. Мы заселились в октябре 2014 года. Уже в ноябре у меня начали отваливаться обои, текла со стен вода. Зимой мёрзло всё – лёд на стенах и окнах был. В феврале суд обязал Нехаенко (застройщик – прим. ред.) сделать мне ремонт. Он сделал, но некачественно. В апреле у меня начало капать с потолка. Сделали кое-где крышу, шифером залатали. В мае 2014-го решили, что нужно утеплять стены всем, потому что люди жаловались, что холодно. Начали расходиться несущие стены, щели были такие, что видно улицу. Они заткнули щели пенопластом, а сверху ГВЛ-ом закрыли. На вторую зиму опять холодно в квартирах. Все платят за свет и за квартиру. В октябре 2016 года они решили поменять нам крышу. И вот с октября по февраль они делали крышу. Представляете, пять месяцев я жила без крыши, зимой. У нас просто натяжной потолок, деревянное перекрытие, и всё. Больше ничего не было. Они вот зимой бетоном всё заливали. Стены-то у нас несущие из ГВЛ, а если это всё рухнет? До этого ломались перекрытия на чердаке», − рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа – Хабаровск» жительница дома № 17 по улице Капитана Ведина Анна Шаламова.


 

 

 

Все недочёты строителей зафиксированы в протоколах многочисленных экспертиз, инициированных жителями домов. Прокурорские проверки выявили серьёзные нарушения строительных норм. Так, в январе 2015 года в некоторых квартирах температура достигала 13 градусов выше нуля. Кроме того, на стенах и потолках в квартирах обнаружены влажные потёки, на чердаке надуло сугробы снега.

В подъездах - трещины на стенах и толстый слой наледи на лестнице первого этажа. Через год температура в квартирах повысилась до 20-25 градусов по Цельсию, однако сырость не исчезла. Более того, на стенах и потолках комиссия зафиксировала наледь. Весной 2015 года прокуратура обязала администрацию провести инструментальное обследование домов, которое в добровольном порядке чиновники проигнорировали. В феврале 2016 года прокуратура выявила недостатки в работе котельной, которая снабжает теплом новостройки. Совместно с управлением строительного надзора и экспертизы ЕАО надзорное ведомство разработало план по укреплению несущих конструкций домов.


 

Также официальный документ о несоответствии домов техническому состоянию выдал и Следственный комитет. Стражи правопорядка возбудили уголовное дело в отношении ИП Нехаенко по статье «Мошенничество в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Эксперты обнаружили недостатки в строительстве домов, а именно - в устойчивости конструкций к землетрясениям. В протоколах результатов экспертиз указано, что строения расположены на местности, где сейсмическая активность достигает 8-9 баллов по шкале MSK-64 (шкала интенсивности землетрясений Медведева — Шпонхойера — Карника. 8 баллов - трещины на крутых склонах и на сырой почве. Памятники сдвигаются с места или опрокидываются. Дома сильно повреждаются. Падают фабричные трубы; 9 баллов - сильное повреждение и разрушение каменных домов, старые деревянные дома кривятся - прим. ред.). Застройщик не учёл особенности местности и не укрепил дома специальным каркасом.

 

 

 

 
 
Также ИП Нехаенко по решению Арбитражного суда Еврейской автономной области обязан привести дома в надлежащее техническое и нормативное состояние. Едва ли не с момента заселения в новый дом жители обошли все возможные инстанции с жалобами на некачественное строительство, начиная от главы посёлка Известковый до полномочного представителя президента России на Дальнем Востоке. Они обращались к депутатам, в общественные организации, но результатов это не принесло. Аварийные новостройки ремонтируют, но крайне медленно и некачественно.
 
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