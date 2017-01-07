Губернатор ЕАО поздравил жителей региона с Рождеством

Рождество Христово отмечают в Еврейской автономной области. Губернатор региона Александр Левинталь и председатель Законодательного Собрания Любовь Павлова поздравили с праздником верующих и пожелали им мира и согласия.

«Дорогие земляки, 7 января весь православный мир отмечает один из главных христианских праздников — светлое Рождество Христово. В нашей стране этот праздник не был в забвении у народа даже в годы государственного атеизма. Чтили его многие люди и у нас в области. А потому возвращение ему в современной России статуса государственного праздника было встречено с искренним одобрением жителями области всех национальностей, представителями всех конфессий и даже людьми, не относящими себя к верующим», — сообщается в поздравлении.

Губернатор и председатель Заксобрания области подчеркнули, что отмечая этот праздник всем миром, жители области отдают дань уважения не только христианским религиозным канонам, но и заложенным в нём высоким идеалам добра и справедливости.

«Сердечно поздравляем со светлым Рождеством Христовым православных христиан области и всех, кому близок и дорог этот праздник. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех делах и начинаниях, мира и согласия», — отметили Александр Левинталь и Любовь Павлова.

Рождественские службы проходят во всех православных храмах ЕАО. Сотрудники регионального управления МЧС предложили пришедшим на службу в Благовещенский кафедральный собор бесплатно отведать горячую кашу с тушёнкой и чай.